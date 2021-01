CARRIER, Anne-Marie



À son domicile, entourée d'amour et de sa famille, Anne-Marie Carrier est décédée à l'âge de 83 ans le 30 décembre 2020. Fille de feu Joseph-Xavier Carrier et de feu Mathilda Morin.Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses nombreux frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne Mc Martin (Marco), Robert Mc Martin (Paule), Johnnie Mc Martin (Caroline), Marlène Mc Martin (Mathieu) et Kareen Mc Martin (René); ainsi que ses petits-enfants: Marianne, Christelle, Xavier, Catherine, Charles, Frédérik, Benjamin, Véronique, Danick, Laurie, Alec et son arrière-petit- fils Mikko. Elle laisse aussi ses frères: Paul (Armande) et Rosaire; ainsi que sa belle-sœur Gisèle, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des sincères remerciements à l'équipe de soins palliatifs du CLSC La Source-Charlesbourg pour les bons soins prodigués, spécialement le Dr Louis Roy et Guillaume Malenfant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc