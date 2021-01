6 bonnes idées pour se divertir chez soi

Pandémie, confinement, couvre-feu... Pas toujours facile de garder le moral ces temps-ci. Mais c’est possible. Comment ? Voici six activités pour se divertir à la maison ce week-end.

Se rappeler que Tout passe avec Nicole Bordeleau

Photo courtoisie, Éditions Édito

Vous avez peine à vous y retrouver dans ce monde chamboulé par la pandémie ? Nicole Bordeleau peut vous aider. Dans son plus récent ouvrage, Tout passe, l’auteure et yogi propose différents outils afin d’accepter le changement avec sérénité, le tout avec l’approche bienveillante qu’on lui connaît.

► Disponible en librairies et bibliothèques

L’Académie ouvre ses portes

Photo courtoisie, Eric Myre

C’est parti pour une nouvelle saison de Star Académie. Dimanche soir, on poussera pour la première fois les portes de cette nouvelle édition, où 60 jeunes chanteurs tenteront de réaliser leur rêve : monter sur scène lors du premier gala dominical, le 14 février prochain.

► Dimanche, 19 h, à TVA

Double dose de drags

Photo courtoisie

Fans de drag queens, réjouissez-vous. La chaîne Crave propose un doublé vendredi soir avec la diffusion de deux nouveaux épisodes : d’abord, la seconde saison de Drag Race UK, puis la 13e déclinaison de RuPaul’s Drag Race. Au menu : perruques, paillettes, faux-cils et lipsyncs extravagants... ou, en d’autres mots, les antidotes parfaits à la morosité.

► Vendredi soir, dès 19 h 25, sur Crave

Redécouvrir François Pérusse

Photo courtoisie, Jérémie LeBlond-Fontaine

François Pérusse est une source intarissable de personnages déjantés, de jeux de mots savoureux et de chansons accrocheuses. À preuve, l’humoriste lançait récemment le 11e (!) tome de sa populaire série L’album du peuple. Difficile de trouver meilleur timing pour ce grand retour sur disque.

► Disponible sur www.francoisperusse.ca

Un gala d’humour... virtuel

Photo d'archives, Chantal Poirier

Fabien Cloutier avoue avoir trouvé le contexte de pandémie « nourrissant » d’un point de vue créatif. On pourra en découvrir le résultat demain soir alors que le comédien animera un gala ComédiHa! où il accueillera une poignée d’invités tels que Rosalie Vaillancourt, Mario Jean et Mélanie Ghanimé.

► Samedi, 20 h, sur www.comediha.tv, coût : 25 $

Retomber en enfance avec l’Opéra de Montréal

Photo courtoisie

On connaît tous l’histoire d’Hansel et Gretel. Mais l’Opéra de Montréal nous invite à la redécouvrir autrement : en musique. Le conte des frères Grimm reprend donc vie, pour petits et grands, grâce à la webdiffusion du spectacle, enregistré en 2014, et, en plus, c’est gratuit. Pourquoi s’en priver ?

► Dimanche, 16 h, au www.operademontreal.com