RANCOURT, Normand



À l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 janvier 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Normand Rancourt. Né à St-Pamphile de l'Islet, il était l'époux de dame Monique Rivard, fils de feu monsieur Joseph Rancourt et de feu dame Amanda Legros. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, son épouse Monique Rivard; ses enfants: Jean (Anne-Sophie Renaud) et Marie-Josée (Richard Audet); ses petits-enfants: Mathéo, Marilie, Charles-Antoine, Michael et Nicolas; ses frères et sœurs: feu Romuald, feu Annette (feu Gaétan Pouliot), Paul-Émile (Lise Bigaouette), Clément (Yvonne Belliveau), feu Jeannine (feu Gilles Rood), Gisèle (Georges Morneau), Carmen (André Thibeault), André (Françoise Rivard), Ginette (Gaston Bouchard), Lise (Jean-Clément Guillemette) et Danielle (Robert Lapierre); son beau-frère Jean-Paul Rivard (Murielle Naud); ainsi que ses belles-sœurs: Raymonde Rivard, Claire Rivard et Nicole Rivard; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (Qc) G1K 5Y9, 418 657-5334