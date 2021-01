GAUVIN, Laurent



À son domicile, le 5 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Laurent Gauvin époux de madame Monique Drolet. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Gauvin laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants : Luc (Suzanne Barras), Ghislaine, Yolande (Alain Cyr); ses petits-enfants : Sarah Gauvin, Mireille Duchesne (Mathieu Jobin), Joannie Barras-Gauvin (Jean-François Ruel) et Hubert Duchesne (Sarah Newkirk); ses 2 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs de la famille Gauvin : feu Soeur Rachel S.B.P, feu Léopold (feu Cécile Drolet) et Soeur Laurette M.I.C; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet : feu Roger (Denise Linteau), Raymond (Cécile Lachance), Jean-Louis (feu Georgette Moisan, Françoise Rouillard), feu Rachel (Siméon Boucher) et Lorraine (feu Conrad Fortin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CLSC de la Jacques-Cartier pour les bons soins prodigués et leur humanisme.Il n'y aura pas de condoléances.un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr