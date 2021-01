PARÉ, Rosaire



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 29 décembre 2020 à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Rosaire Paré, époux de dame Marcelle Cauchon. Il était le fils de feu monsieur David Paré et de feu dame Marie-Ange Labrecque. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Rosaire aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au columbarium de cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Marcelle, ses enfants, sa belle-fille et ses gendres: Rémi (Denise Duchaine), Marianne (Jean-Claude Martineau), Claude, Line (Marc Ferland), Claudine et Stéphane; ses petits-enfants: Tommy (Mélissa Bélanger), Joannie (Alex Breton), Sarah (Frédéric Bouchard), Mike, Bryan et Tracy (Mathieu Léger); ses arrière-petits-enfants: Mégane, Mélodie, Alexis et Daphnée; sa sœur, ses frères et son beau-frère: Jeannine (feu Idola Paré), Jean-Pierre, Jean-Jacques, feu Bernadette (Rosaire Racine) et il était le frère et beau-frère de feu Donat, feu Simone (feu Donald Saillant) et tous les défunts de la famille Cauchon; ses beaux-frères et sa belle-soeur: Raymond Racine (Pauline Poulin) et Maurice Racine. Il laisse également dans le deuil son bon ami Michel Fortin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Caroline Kochuyt ainsi que le personnel des soins palliatifs et du CLSC de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/