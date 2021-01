ANCTIL, Rita Lebeuf



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 1 janvier 2021, jour de son anniversaire, est décédée Mme Rita Lebeuf à l'âge de 97 ans. Elle était l'épouse de feu M Jean-Thomas Anctil, la mère de feu Francine et de Sylvie (François Larose) et la grand-mère de Dominic Anctil Larose. Elle est allée rejoindre sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Lebeuf et Anctil qui l'ont tous précédée. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Paul-Gilbert unité " Oasis " pour tous les bons soins prodigués, ainsi que l'aide précieuse de ses bons amis, Aline et Jean Lord.