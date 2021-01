CARANGE, Normand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 16 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Normand Carange, époux de dame Gisèle Mailly et retraité de la Stadacona. Né à Québec le 2 juin 1935, il était le fils de feu dame Jeannette Guy et de feu monsieur Michel Carange. Il demeurait à Québec. Outre son épouse Gisèle, monsieur Carange laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Hélène Laverdure), Nathalie; ses petits-enfants : Anthony (Jade Laforêt), Charles, Victor; son frère Maurice (Lise Marquis) ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Normand était également le frère de : Robert (Yvette Donaldson), Diane (Brian McKeown) tous décédés.L'inhumation des cendres au cimetière St-Charles est également reportée à une date ultérieure. Les informations vous seront communiquées au moment opportun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : (418) 527-4294.Les Funérailles sont sous la direction de :