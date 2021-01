HAMEL, Jeanne d'Arc Dubeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2020, à l'âge de 95 ans et 6 mois, entourée de ses enfants, est décédée paisiblement Madame Jeanne d'Arc Dubeau, épouse de feu Monsieur Louis-Philippe Hamel, fille de feu Marie-Anna Genest et de Gaudiose Dubeau. Elle demeurait à Lévis (secteur Charny). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Jocelyn Drolet), André (Nicole Drolet), Jacques, Michel (Sylvie Bergeron); ses petits-enfants: Marie-Claude (Frédéric Lavoie), Luc (Mélanie Boutin), Caroline (Stéphane Pelletier), Chrystine (Audrey Duchesne), Karine (Pierre-Luc Faucher), Philippe (Sophie Gosselin); ses arrière-petit-enfants: Alyson, Laurence, Louis-David, Sébastien, Charlotte, Juliette, Raphaëlle, Mégane; ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Gilbert et du 8e étage de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-donà compter de 9h.