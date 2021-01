ROY, Claire



" Ma mémoire a vieilli plus vite que mon cœur. Sachez que je serai toujours avec vous et que mon cœur ne vous oubliera jamais. "Au CHSLD Ste-Croix, le 11 décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédée madame Claire Roy, épouse de feu monsieur Louis Hamel, fille de feu madame Mérina Letellier et de feu monsieur Raymond Roy. Elle demeurait à Sainte-Croix.Elle laisse dans le deuil son fils Normand (Ginette Pouliot); ses petits-enfants: Frédéric et Marilou (Gabriel Drolet); ses frère et sœurs: Jacqueline (feu Jean-Marc Laliberté), Rose-Aimée (feu Aurèle Lemay) et Olivette (feu Charles Lausnier); sa belle-sœur de la famille Hamel: Jeanne (feu Louis Castonguay), ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Jeannine (feu Gilles Laliberté) et feu Maurice (Lise Granger) ainsi que la belle-sœur de feu Yvan (Roséa Gaurond), feu Alphé (feu Gérarda Leclerc), feu Marcel (feu Madeleine Martel) et feu Claire (feu Roland Leclerc).L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Lotbinière au printemps prochain. Un grand merci à sa sœur Rose-Aimée pour sa bienveillante présence et son dévouement. La famille tient aussi à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Croix et la Dre Nancy Shink pour les bons soins prodigués au cours des six dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec téléphone: 418 527-4294 courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com.