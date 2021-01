PAQUET, Serge



Au CLSC de St-Marc-des-Carrières, le 25 décembre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Serge Paquet, conjoint de madame Patricia Daigle. Il était le fils de feu Lionel Paquet et de feu Rolande Gagnon. Il demeurait à St-Ubalde.de 9h à 11h.Outre sa conjointe Patricia, il laisse dans le deuil sa fille Karrel (André Bédard); la mère de sa fille Martine Gosselin; ses petits-enfants : Ava et Henri; sa sœur Line (Alain Huard); sa belle-sœur Nicole Daigle (Jacques Béland) ainsi que ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, 418 683-1449.