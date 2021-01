SIROIS, Réjeanne Parent



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 3 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Réjeanne Parent, épouse de monsieur Gaston Sirois, fille de feu Roland Parent et de feu Adrienne Bérubé. Elle demeurait autrefois à Saint-Isidore. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy, Caroline (Marco Champagne), Marco (Sophie-Anne Henry) et Jean-Sébastien (Marie-Michelle Chartier); ses petits-enfants: Annabelle, Jean-Félix, Raphaëlle, Isaac, Marie et Edgard; ses frères et soeurs: Réjean, Ginette (Pierre Lafrance), Gérald et Annie (Bruno Maheu); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sirois: Égide (Jacqueline Paré), feu Brigitte (feu Louis-Ange Caron), Launa, feu Daniel (Florine Corriveau), Georgette (Eugène Charest), Gaétane (feu Normand Desrosiers), Ginette, Adelme (Edwina Beaulieu), feu Claire (feu Gaétan St-Pierre), Jean-Paul (Claire Denis), Jacinthe, Lucie (feu René Beaulieu), François, Francine (Guy Tousignant), feu Hubert (Lina St-Laurent) et Herman; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du pavillon Parent, au CHSLD de Sainte-Hénédine, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).