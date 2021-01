BÉDARD, Jocelyne



À l'hôpital St-Sacrement, le 5 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Jocelyne Bédard, fille de feu dame Mariette Parent et de feu monsieur Charles-Edouard Bédard. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Ambroise au printemps, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Annie Leclerc (Stéphane Roberge), Élise Leclerc (Daniel Cloutier) et Vincent Leclerc (Christine Richards); ses cinq petits-enfants: Juliette, William, Olivia, Georges et Henri qu'elle adorait; ses frères et belles-sœurs ainsi que ses amis.