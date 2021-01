DELISLE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 décembre 2020, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Raymond Delisle, époux de madame Thérèse Dumont, fils de feu madame Rita Guay et de feu monsieur Wilfrid Delisle. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Marie-Josée (Nicole Gagnon); ses petits-enfants: Camille (Brian Glynn) et Gabrielle; ses frères et sœurs: Pierrette (feu Henri Laflamme), Philippe (Béatrice Ouellet), Claude (Louise Bilodeau), Robert (Lisette Anctil), Armand (Claudett Fournier), André, Thérèse (Denis Renaud). Il est allé rejoindre ses sœurs: feu Gisèle (feu Gérard Fradette) et feu Marie-Paule (Jacques Cantin) et son frère feu Émile. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dumont: Ghislaine (feu Laurent Simpson), Roland, feu Robert (Gisèle Fleury), Pauline, Jean (Louise Pouliot), Michelyne, Lise, feu Michel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier les premiers répondants et les policiers pour leur délicatesse et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca ou à Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches (www.santementaleca.com) que dirige sa fille.