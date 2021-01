DUPONT, Denise Côté



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, nous a quittés dame Denise Côté, épouse de feu monsieur Guy Dupont. Elle était la fille de feu monsieur Albert Côté et de feu dame Rose-Délima Légaré. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de l'Ange-Gardien.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Denise aient une pensée pour elle en cette journée. Le corps sera déposé en crypte au Complexe funéraire La Souvenance sous la direction desElle laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles: Bruno (Chantal Robitaille), Pierre (Élise Poissenot); ses petits-enfants: Olivier (Isabelle Marchand), Virginie (Guillaume Morin), Mathias, Rosalie (Christopher Lambert) et Marc-Antoine; ses arrière-petits-enfants: Jake, Blanche et Cassiopée; ses frères, sœurs et belles-sœurs: Jean-Pierre (Lise Lefrançois), Françoise (feu Adrien Tremblay), feu Marcel (Pauline Trudel), André (Huguette Paquet), Huguette (feu Gilles Laberge) et elle était la sœur de feu Thérèse (feu Gustave Mathieu), feu Noëlla (feu Gaston Gravel), feu Pauline, feu Ange-Albert (feu Murielle Gagnon), feu Alexandre (feu Lise Riverin) et feu Clément (feu Rachel Faucher); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Dupont: feu Jean-Marc (Marguerite Marcoux), feu Ghislaine (Michel Leclerc, Louisette St-Gelais), feu Denis (Nicole Leclerc), Lucille (feu René Côté) et elle était la belle-sœur de feu André (feu Rachel Guay). Elle quitte également sa cousine Claudette, ses bonnes amies Laura, Gemma et Yvette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement spécial à l'équipe du 3e Rive de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués et toutes leurs petites attentions portées à l'égard de notre mère. Merci également au docteur Pierre Boutet pour sa grande humanité. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/