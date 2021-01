PARENT, Rolland



À Québec, le 30 décembre 2020, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Rolland Parent, époux de feu dame Irène St- Pierre, fils de feu Cyrille Parent et de feu Wilhemine Grenier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses filles: Rollande (Gilles Drolet) et Linda (Mario Blouin); ses petits-enfants: Isabelle Drolet (Martin Harvey), Jonathan Blouin (Kathy Picard) et Émilie Blouin (Robert Bush); ses arrière-petits-enfants: Alycia Harvey, Lexie Harvey, Luka Bush et Evie Bush; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage du CHSLD Le Faubourg et celui du CDC Grande-Allée pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.