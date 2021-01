VÉZINA, Lyse



" Il est temps pour moi de vous dire au revoir "C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Lyse Vézina décédée à l'IUCPQ le 22 décembre 2020. Elle était la fille de feu monsieur Marius Vézina et de feu madame Jeannette Giroux. Elle résidait à Saint-Antoine-de-Tilly.Les cendres seront déposées au Columbarium de Lotbinière du Parc cinéraire Harmonia. Les obsèques ont été confiées àElle laisse derrière elle sa fille unique Karine Vézina-Breton (Joël Ouellet), ainsi que ses petits-enfants adorés: Lyvia et Thomas. Elle laisse également dans le deuil plusieurs ami(e)s.Soyez assuré que le message sera transmis à la famille dans les plus brefs délais.