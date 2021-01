POIRIER, Anne-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 janvier 2021, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Anne-Marie Poirier, épouse de feu monsieur Marc Fortin, fille de feu madame Émilie Girard et de feu monsieur Émile Poirier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Marc (Lise Drouin), ses petits-enfants: Anne (Jean-François Martin), Simon et Jimmy (Alexandria Aguerre); son arrière-petit-fils Edward, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Faubourg Giffard Chartwell et le personnel du CHU pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge Canadienne - Division Québec 325, rue de la Croix-Rouge, Québec, Qc, tél: 418 648-9066, courriel: comptezsurnous@croixrouge.ca, site web: www.croixrouge.ca.