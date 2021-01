LABONTÉ, Jacinthe



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 20 décembre 2020 à l'âge de 65 ans et 8 mois, est décédée entourée de sa famille, dame Jacinthe Labonté, fille de feu Pierre Labonté et feu Suzanne Rhéaume. Elle demeurait à Saint-Rédempteur, native de Saint-Agapit. Elle laisse dans le deuil, son fils Sébastien Dubois; ses petites-filles: Jade et Ève Dubois; ses sœurs: Lucie (Daniel Legendre) et Liette (René Hamel); son neveu Mathieu Hamel (Marielle Patry), sa nièce Amélie Hamel, ainsi que le père de son fils, Alain Dubois. Elle laisse également dans le deuil oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(es) tous apprécié(es). Sincères remerciements aux employé(es) du CHSLD de Saint-Apollinaire pour l'avoir accompagnée durant son séjour de façon agréable et lui avoir offert un soutien remarquable afin de traverser cette maladie. Sans oublier les intervenants du CLSC de Laurier-Station et Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou un don peut être fait à la fondation de la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) afin d'appuyer la recherche liée à cette maladie. https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/.