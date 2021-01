TREMBLAY, Nancy



À son domicile, le 29 décembre 2020, est décédée à l'âge de 70 ans, dame Nancy Tremblay, épouse de feu Jules Therriault, fille de feu monsieur Adrien Tremblay et de feu dame Germaine Bouchard. Elle demeurait à Deschambault. Une cérémonie sera célébrée à une date ultérieure en l'église de Deschambault. La direction des funérailles sera confiée à laMadame Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Karl (Dominique Gagnon) et Karine (Jean-François Paquet); ses petits-enfants: Thomas, Clara, Jade, Cassandra et Ethan; ses frères et sœurs: Fernand (Francine Richard), Réal (feu Monique Harvey, Réjeanne Migneault) et feu Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therriault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les gens qui l'ont fait sourire dans ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Papillon https://www.fondationpapillon.ca/