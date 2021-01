BARAKATT, Simone Arsenault



Au CHSLD St-Antoine, le 7 janvier 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Simone Arsenault, épouse de feu monsieur Antoine Barakatt. Elle était la fille de feu dame Aurélie Bourque et feu monsieur Alphide Arsenault. Elle demeurait à Québec.de 13h30 à 15h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles : Francine (Richard Lupien) et Guylaine (Sylvain Gohier); ses brues : Thérèse Durand (feu André), Francine Labadie (feu Jocelyn) et Andrée Turcotte (feu Daniel); ses petits-enfants : Christian, Steve (Éléna Grosheva), Ingrid (Steve Toutant), Ian (Hanaa Mansour) et Samuel; ses arrière-petits-enfants : Antoine, Étienne, Victor, Jules et Victoria; ses belles sœurs : Micheline Barakatt et Yolande Carpentier (feu Jean-Jacques Arsenault) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement St-Antoine pour leur dévouement et leur gentillesse. Encore une fois MERCI pour tous les bons soins et les attentions particulières prodigués à Madame Simone Arsenault. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 , Tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.