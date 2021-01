PROVENCHER, Marie-Paule



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Marie-Paule Provencher, épouse de feu monsieur Jean Noël, fille de feu dame Marie-Antoinette Jacques et de feu monsieur Napoléon Provencher. Elle demeurait à Québec. Elle a été confiée à lapour crémation.Elle laisse dans le deuil, ses enfant : Sylvie (Jean-Pierre Parent), Steeve (Chantale Lachance); ses petits-enfants: Cindy (Shawn Jenkins), Tommy, Yannick (Mariève Ranchon), Billy, Amélie, William; son arrière-petite-fille Madison et son futur arrière-petit-fils Liam; ses frères et sœurs: Rollande, Jean-Guy (Yvette Richard), Claudette (Jean Lacoursière), Paulette, Yves (Marlène Maltais); ses beaux-frères et belles-sœurs: Céline (Marcel Boucher), Lucie (feu Jean-Pierre Sirois), feu Marie (Gérard Noël), Dianne (Richard Campbell), feu Élène (feu Benoît Chaîné), Pierrette (Simon Côté), Suzanne (Jean-Marc Thibault), Lise (Jean-Louis Mailloux) et Michel (Annie Roy). Elle est allée rejoindre ses frères: feu Jean-Paul (feu Marie-Berthe Vignault), feu Jean-Claude (feu Denise Tremblay), feu Raymond (Alexandrine Morin), feu Albert, feu Fernado, feu Marcel, feu Robert, feu Maurice (feu Monique Bourgault), feu Jacques (feu Pauline Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es).