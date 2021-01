CANTIN, Claudette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 décembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Claudette Cantin, fille de feu Hector Cantin et de feu Alma Blanchet. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière Sant-Charles. Elle était la sœur de: feu Gilberte (feu Henri Thérrien), feu Hervé (Lisette Girard), feu Claire (feu Gérard Gauthier), feu Gaston (Marguerite Rousseau), feu Raymond (Colette Brousseau) et feu Jeanne D'Arc. Elle laisse également dans le deuil sa tante Rolande Blanchet, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Beauport et celui du 6e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.