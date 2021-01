DOLBEC, Martial



Au CHSLD de St-Casimir, le 30 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Martial Dolbec, époux de dame Antoinette Grandbois, fils de feu monsieur Adrien Dolbec et de feu dame Fabiola Bertrand. Il était natif de Saint-Ubalde.La direction des funérailles sera confiée à laOutre son épouse Antoinette, monsieur Dolbec laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (feu Marcel Gingras, Antony Gravel), feu Jocelyne, Raynald (Nancy Perron), Viateur (Roxanne Douville-Roy), feu Carmen (Michel Serré) et Normen (Paulette Bourque); ses onze petits-enfants; ses dix arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Jeanne D'Arc (Jean-Paul Julien), feu Marie-Berthe, feu Médelle (feu Patrick Denis), feu Benoit (Mariette Martel), feu Jean-Guy (Huguette Perron), feu Normande, feu Lucette (feu Roger Petitclerc), feu Germain (feu Gisèle Légaré), feu Normande (feu Jean-Guy Hardy), feu Vital (Rollande Hardy), Constance (Gilles Letellier) et feu Herman (Francine Sauvageau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grandbois: feu Euclide (feu Céline Élément), feu Thérèse (feu Claude Fortin), Anita (feu Jimmy Welsh), Georges (Ginette Langlois), Lucienne (feu Adrien Lefebvre, feu Yvon Marcotte), Robert (Solange Langlois), Noël (Micheline Perron), feu Noëlla, feu Lucille (feu Jean-Paul Masson, feu Jean Rock Trottier), René (Danielle Tessier) et feu Georgette (André Welsh); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD de St-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués et ainsi que la Dre Nancy Cameron comme médecin de famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles du Centre d'hébergement de St-Casimir, 605, rue Fleury, St-Casimir, Qc, G0A 3L0 ou à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1.