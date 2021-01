Aucune foule pour la cérémonie de Biden

Photos d'archives, AFP et Reuters Lors de la cérémonie d’assermentation de Barack Obama en 2009, 1,8 million de personnes s’étaient déplacées au National Mall. Huit ans plus tard, pour Donald Trump, des experts avaient recensé 85 % de personnes en moins. Pas de controverse cette année, car l’esplanade sera vide et ressemblera à cette photo prise en 2019.