LACHANCE, Robert



Le 26 décembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Robert Lachance, époux de feu madame Thérèse Bouchard. Il était le fils de madame Alice Frenette et de monsieur Rosario Lachance.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Eudes (Guylaine Guimont), Andrée (Alain Demers), Hélène (Raymond Turgeon) et François (Nicole Paquet); ses petits-enfants: Hélène (Tristan Giguère), Isabelle, Anne-Marie (Jean-Christophe Belzile), Louis-Philippe (Laurence Paradis) , Jean-François (Laurie Lachance) et Dominic (Laetitia Allaire-Sévigny); ses sept arrière-petits-enfants; ses frères: Jean-Guy c.j.m. et André (Monique Henry); ses beaux- frères et belles-soeurs: Aline (Gérard Plourde), Claude (Yvonne Châteauvert) et feu André (Yolande Gagné); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères feu René (feu Yvette Doyon) et feu Georges c.j.m ainsi que sa sœur feu Dolorès; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Rolande (feu Louis-Philippe Bélanger), feu Laurent (feu Annette Godin), feu Réjeanne (feu Roger Careau), feu Jean-Paul (feu Marthe Dussault) et feu Pierre (feu Denise Fortin).