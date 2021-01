SANSCHAGRIN, Jean-Guy



Au Hôpital Jeffery Hale, le 30 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Sanschagrin, époux de feu dame Louise Bouchard, fils de feu madame Marie-Claire Renaud et de feu monsieur Pierre Sanschagrin. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera au cimetière Les Jardins Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants François (Esther Chamberland), Dominique (Sylvie Vachon), Esther (Sylvain Croft); ses petits-enfants : Roxanne Sanschagrin, feu Hugues Sanschagrin, Justin Dussault, Vincent Cassidy; ses frères et sœurs : feu Pierre-Édouard (feu Carmelle Beaulieu), Jeanne (feu Philippe Vézina), feu Pierrette, feu Denise (feu Léo Guilbault), feu Yolande (feu Jean-Marie Côté), Micheline (feu André Bédard), Lise, Gaston (Lise Demers), Yves, feu Gilles (Jeannine Bérubé), feu Claude (Louise Bolduc), feu Marc, Sylvie (Stéphane Biron); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Claude Bouchard (Véronique d'Astous), feu Lorraine Bouchard, feu Benoit Bouchard (Annette Paquet), feu Alain Bouchard, Huguette Bouchard (feu Claude Sylvain), feu Pierre Bouchard (Louise Paquet), Suzanne Bouchard (Aurel Boisvert), Damien Bouchard (Thérèse Boisvert), Serge Bouchard (Francine Paquet), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements particuliers au personnel soignant des soins palliatifs du Centre Hospitalier Jeffery Hale