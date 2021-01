BOIVIN, André



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 5 janvier 2021, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décédé monsieur André Boivin, conjoint de madame Ghislaine Trempe, fils de feu Rock Boivin et de feu Jeanne-d'Arc Faucher. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles: Joëlle (Luc Minville) et Sylvianne (Claude Gilbert), leur mère Denise Ouellet (Jean-Yves Vallée), ses petites-filles: Laurie, Raphaëlle et Amélia Minville, Maély Gilbert et ses petites-filles par union: Elysabel et Nelyane Gilbert. Ses frères et sœurs: feu Lise (Arthur Laliberté), Rodrigue (Irène Blais), Guy (Kathy Roberge), Yves (Céline Robitaille), Marc (Claire Carré), Suzan (Jean-Pierre Fortier), Claude (Sandra Brisson) et Ginette (Gaëtan Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yves (Édith Tremblay), Normand, Daniel (Marie Vallée), Bruno (Sylvie Robitaille) et Édith (Raynald Pouliot). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1V 0B8 Tél : (418) 656-4999 Site Web : https://fondation-iucpq.org