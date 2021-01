LAFLAMME, Marie-Claire



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Marie-Claire Laflamme à l'âge de 94 ans. Elle était la fille de feu dame Béatrice Grégoire et de feu Me Léo K. Laflamme Cr. Elle nous a quittés paisiblement le 31 décembre 2020.Elle laisse dans le deuil sa sœur Monique (feu Camille Lessard); ses frères : feu Louis E. K. (feu Michèle Pouliot), François K. (Nancy Grantham), Joseph K. (Gail Pilon), Denis K. (Jeanne Fortin); Isabel Hayden, amie et belle-soeur ainsi que ses nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. Au cours de sa vie, elle a toujours priorisé les autres en leur accordant son aide et son affection sans compter. La famille désire remercier tout le personnel médical et spécialement celui du 3eétage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus qui a été des plus attentifs durant ses derniers jours de vie." Vivre dans le cœur de ceux que nous laissons derrière nous, ce n'est pas mourir. " (Thomas Campbell)Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca ou à Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, QuébecTéléphone : 418 694-9316Courriel : fondation@lauberiviere.orgSite web : www.lauberiviere.org.