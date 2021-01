BLAIS, Soeur Cécile, s.c.s.l.



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2021, à l'âge de 92 ans dont 73 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Cécile Blais (en religion Soeur Agnès-Cécilia), fille de feu Arger Blais et de feu Marie-Blanche Marceau, native de Lac-Mégantic, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la soeur de feu Alice Blais (feu Paul Larose), feu Réjeanne Blais (feu Henri Houde), Rolland Blais (feu Yolande Jean), Jean-Pierre Blais (Liliane Moreau) et de feu Gisèle Blais (feu Fernand Pilon). Elle laisse aussi dans le deuil des neveux et nièces, cousins et cousines.