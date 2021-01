ComediHa!: le Capitole transformé en bulle

Pour la toute première fois depuis le 12 mars dernier, la mythique salle du Capitole reprend vie. Grâce à son hôtel et son restaurant, le complexe a pu se transformer en véritable bulle pour accueillir l’équipe du ComediHa! Fest, qui y capte six galas d’humour jusqu’au 22 janvier.

Les médias ont eu accès aux répétitions du tout premier gala, jeudi, animé par P-A Méthot, qui reçoit Michel Barrette, Cathy Gauthier et Dominic Paquet, entre autres. Les soirées d’humour sont diffusées en direct, virtuellement, sur la nouvelle plateforme ComediHa.TV, avant d’être relayées, plus tard, à ICI Télé.

Puisque la Santé publique autorise les productions télévisuelles et les spectacles virtuels, le ComediHa! Fest peut tenir ses six galas, qui, en temps normal, auraient eu lieu au moins d’août dernier. Une cinquantaine de figurants, considérés comme des membres de la production, pourront assister aux représentations.

«On est tellement content de pouvoir le faire, laisse tomber le producteur au contenu Nicolas Lemay. En décembre, je n’y croyais plus. Et en ce moment, je pense que les gens ont besoin de divertissement plus que jamais.»

Pour l’équipe, le Capitole est devenu une bulle. Environ 80 artistes, techniciens et musiciens travaillent sur chaque gala, et la majorité dort sur place, pour limiter les contacts au maximum. Voilà l’avantage d’avoir un hôtel et un restaurant dans le même bâtiment que la salle.

Photo Stevens LeBlanc

Aucun détail n’est pris à la légère. Chaque matin, quiconque veut sortir de sa chambre doit remplir un formulaire en ligne, pour ensuite recevoir sur son téléphone l’autorisation de circuler dans le Capitole. À l’entrée de la salle, prise de température, nouveau masque et lunettes sont obligatoires.

Personne d’autre que les membres de la production ne peuvent entrer dans le complexe. «Même mon mari ne peut pas venir, ni mon agent», nous avait confié Cathy Gauthier lors d’un entretien il y a quelques jours.

À l’intérieur de la salle, la configuration cabaret a disparu pour laisser place à une régie. Même si 80 personnes s’activent en coulisses, l’espace est suffisamment grand pour que personne ne côtoie les autres de près. Quant au couvre-feu, ceux qui doivent retourner à la maison après un gala ont l’autorisation de le faire, mais doivent avoir leur attestation de déplacement.

«On est privilégié»

Une dame, surnommée par l’équipe la «police COVID», veille rigoureusement aux respects des règles sanitaires. «Il n’y a pas de niaisage à faire avec ça, souligne P-A Méthot. C’est un moindre mal. Mais c’est quand même une nouvelle réalité à laquelle on n’est pas habitué.»

Photo Stevens LeBlanc

En coulisses, jeudi, la réalité covidienne prenait beaucoup de place et le stress était palpable. Mais, dans le contexte, tout le monde semblait heureux de travailler.

«On est privilégié. Je ressens une nervosité que je ne connaissais pas avant, a avoué P-A Méthot. C’est nouveau, c’est différent. Il y a quelque chose dans l’air, tout le monde est fébrile.»

«Être ici aujourd’hui, c’est une question de passion, a-t-il ajouté. C’est la première fois, je pense, que tout le monde est vraiment là pour les bonnes raisons. C’est comme si on était l’endroit où on va chercher une gorgée d’eau quand il fait chaud. Ça fait longtemps qu’il fait chaud dans notre domaine et là, c’est rafraîchissant.»

Photo Stevens LeBlanc

Faits saillants:

Cathy Gauthier anime un Gala ComediHa! vendredi soir, tandis que Fabien Cloutier anime celui de samedi, sur ComediHa.TV. Bleu Jeans Bleu, Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau ainsi que Rachid Badouri seront à l’affiche la semaine prochaine.