HAMEL, Jean-Paul



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 5 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Hamel, époux de dame Élisabeth Montambault, fils de feu monsieur François Hamel et de feu dame Priscille Morissette. Il demeurait à Deschambault.La direction des funérailles sera confiée à laOutre son épouse Élisabeth, monsieur Hamel laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montambault: sr Brigitte s.c.q., Claude, abbé Michel, Maurice (Jacqueline Turcotte) et Laurette St-Amant (feu Léon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Hôpital de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués.