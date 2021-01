DALLASERRA, André



À Québec, le 29 décembre 2020, à l'âge de 58 ans et 4 mois, est décédé monsieur André Dallaserra, conjoint de madame Michèle Jobin, fils de feu madame Céline Drolet et de feu monsieur Fioré Dallaserra (Jocelyne Dallaserra). Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe: Michèle Jobin; ses enfants: Charles (Mireille Plante Rossignol), Monica (Henry Landry), Nicolas, la mère de ses enfants: Valérie Delisle (Guy Grandmont); les enfants et petits-enfants de sa conjointe: Louis-Philippe Émond (Cindy O'Farrell) et Olivier Émond ainsi que Paul et Léa Émond; l'épouse de son père Jocelyne Dallaserra; ses soeurs: Carla (Serge Martin) et Odile; ses beaux-parents: sa belle-mère Thérèse Jobin ainsi que Renée Plourde et Marcel Delisle; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie Jobin (Gilles Hamel), Dominique Jobin (Sylvie Carignan), Guy Jobin (Larry Glode), Xavier Delisle (Elsa Blouin), Yann Delisle (Mafalda Smith). Il laisse également dans le deuil sa filleule Catherine Thibault (Nicolas Okuka), son oncle Charles Drolet (Hélène Lamothe), ainsi que ses neveux et nièces, ses ami(e)s: Michel Lavallée et Marie-Thérèse Carrier qui l'ont accompagné jusqu'à son départ, André Coté, Julie Andrews, Claude Moisan et Sylvie Beaumont ainsi que de nombreux autres ami(e)s, collègues et partenaires d'affaires, toute l'équipe du Centre Dentaire Ste-Foy qu'il appréciait tellement, sa fidèle clientèle et tous ses collègues et ami(e)s du domaine acéricole. La famille tient à remercier les Dr Nicolas Marcoux, Dre Laurence Bernier, Dre Sandra Del Degan et Dre Lucie Beaulieu, ainsi que le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC Ste-Foy-Sillery pour leur précieuse présence auprès d'André. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer.