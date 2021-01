LEMIEUX, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 4 janvier 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Lemieux, fils de feu de madame Béatrice Bouchard et monsieur Georges-Émile Lemieux. Il demeurait à Québec, secteur Cap-Rouge. Monsieur Lemieux laisse dans le deuil ses filles : Annick et Catherine (Frédéric Bouchard) ; sa sœur Lise (Justin Dallaire); son frère Guy (Carole) ; ses précieux amis Joël Raiffaud (Yolande) et Marc Lebel (Francine), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un chaleureux remerciement au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement du Fargy pour leur dévouement et leur humanité.Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com