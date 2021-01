LEMELIN, Dyane



Au centre d'hébergement Saint-Antoine, le 15 décembre, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédée Dyane Lemelin, conjointe de M. Claude Labadie, fille de feu Victorien Lemelin et de feu Yvette Laroche. Elle laisse dans le deuil outre son époux; ses fils: Jean (France Martineau) et Richard (Karen Arsenault); ses petits-fils: Maxime et Danny. Elle laisse également dans le deuil ses frères: Michel (Diane Douville), Richard (Ginette Paré), Jean-Guy et feu Pierre; ses belles-sœurs et beaux-frères, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Saint-Antoine pour son dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: https://www.societealzheimerdequebec.com