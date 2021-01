Duvernay-Tardif veut revenir au jeu

Après avoir renoncé à la présente saison dans la NFL pour s’impliquer dans la lutte contre la COVID-19, le Québécois Laurent Duvernay-Tardif a confirmé son intention de revenir au jeu l’automne prochain.

Dans une vidéo diffusée en début de semaine par NBC Sports, le garde des Chiefs de Kansas City a salué l’effort derrière le développement de vaccins contre la COVID-19 avant d’annoncer ses plans pour la prochaine campagne.

«Juste avant que nous gagnions le Super Bowl LIV, on m’a demandé ce que je pensais de la COVID-19. J’ai dit au journaliste que je n’y avais pas pensé beaucoup puisque je me concentrais juste sur le gros match et sur la victoire», a dit l’athlète originaire de Mont-Saint-Hilaire.

«Le monde a tellement changé depuis. J’ai renoncé à la saison 2020 pour aider sur la ligne de front, au Québec, et pour mettre mon doctorat en médecine à profit en travaillant dans un centre de soins de longue durée.»

«Même si je ne suis pas sur le terrain, c’est une grande joie de regarder tout le monde jouer chaque semaine. Maintenant c’est le premier tour éliminatoire, et le vaccin est en route, pas juste aux États-Unis, mais aussi au Canada. Je remercie FedEx et les autres qui transportent les vaccins à nos communautés pour que le plus de gens possible puissent être vaccinés.»

«C’est véritablement héroïque et je veux exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont rendu ce vaccin possible et qui ont travaillé en première ligne. J’ai hâte d’avoir encore plus de football et de revenir sur le terrain la saison prochaine. Restez en sécurité et Go Chiefs.»

Duvernay-Tardif a été le premier joueur de la NFL à annoncer qu’il renonçait à la saison 2020. Son travail en première ligne lui a d’ailleurs valu d’être nommé l’un des athlètes de l’année par le magazine Sports Illustrated. Il a également été corécipiendaire du trophée Lou Marsh, remis au meilleur athlète canadien.