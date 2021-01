NADEAU, Bérangère Morel



À Québec, le 26 décembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Bérangère Morel, épouse de feu Dr Conrad Nadeau, fille de feu Alphonse Morel et de feu Blanche Brown. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : feu Dr Simon Nadeau, Serge, Marie-Josée (Louis-David Brassard) et François (Diane Drolet); ses petits-enfants : Louis-Nicolas, David-Alexandre, Jean-Sébastien, Jean-François, Marie-Ève, Stéphanie et Katherine; ses arrière-petits-enfants : Félix-Antoine, Ariane, Adam, Noah et Louis-Olivier; sa sœur Geneviève (Léonardo Marinello), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.