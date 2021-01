BILODEAU, Léopold



Au CHUL, le 4 janvier 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Léopold Bilodeau, conjoint de madame Betty Hethrington. Il était le fils de feu Joseph Bilodeau et de feu Maria Jean. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 10h à 11h.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère et ses sœurs: Madeleine, Édith, Diane, Laurianne, Pierrette, Jeannine et Jean-Louis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.