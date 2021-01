BOUFFARD, Huguette



Aux soins palliatifs du Centre d'Hébergement Chauveau, Québec, le 2 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Huguette Bouffard. Née à Victoriaville le 12 avril 1942, elle était la fille de feu dame Thérèse Lamontagne et de feu monsieur Philippe Bouffard. Elle demeurait à Québec.Madame Bouffard laisse dans le deuil ainsi ses enfants : Pierre (Johanne Fortin), Daniel, Benoît (Christine Gourier); ses petits-enfants : Stéphanie (Dany Bélanger), Nicolas, Guillaume, Martin, Camille; ses arrière-petits-enfants : Abby et Léo Bélanger; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Michelle Faucher (feu Gilles Bouffard), Colette (Richard Simard), Yvon (France Paquet), Suzanne, Lucie (Raymond Laverdière) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1-888-939-3333.Les Funérailles sont sous la direction de :