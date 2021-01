NOËL, Jeannette "Ginette" Grenier



Un grand coeur trop fatigué a cessé de battre. Repose enfin en paix petite maman, tu l'as bien mérité.À l'Hôpital St-François-d'Assise, Québec, le 17 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeannette " Ginette " Grenier, épouse de feu monsieur Paul-Henri Noël. Née à Québec le 16 septembre 1932, elle était la fille de feu dame Alexina Dubé et de feu monsieur Lucien Grenier. Elle demeurait à St-Pierre I.O.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Michel Tremblay), Raymond (Nicole Tremblay), Nicole (Raynald Dion); ses petits-enfants: Marie-Josée (Pascal Gioux), Karine (Sylvain Labbé), Carl (Marie-Pier Pruneau), Sébastien (Caroline Fontaine), Patrick (Nathalie Garneau), Cathy, David; ses arrière-petits-enfants: Tania, Nicolas, Anthony, Tommy, Émilie, Kelly-Ann, Marika, Alexia, Laurie, Mathis, Noémie, Sarah-Maude, Magalie, Océane, Marine, Delphine; son frère, ses sœurs et ses beaux-frères: Pierrette (feu Lorenzo Lévesque), Denise (feu Jean-Guy Drolet), Lucette (feu Albert Rodrigue), Armand, Lucien Boutet (feu Claudette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de Gériatrie du B-7 de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de