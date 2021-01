FRENETTE, Lise



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 8 janvier 2021, est décédée madame Lise Frenette, fille de feu madame Jeannette Paquin et de feu monsieur Lorenzo Frenette. Elle demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière paroissial sous la direction duLise laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Jean-François Gagnon) et son fils Frédérick (Maude Richard); ses petits-enfants adorés: Shany et Shawn-Anthony; ses soeurs: Huguette (Normand Lord) et Micheline (Michel Lavoie); ses nièces: Marie-Claude, Josée, Stéphanie et Geneviève; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel bienveillant et dévoué du 3e étage des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca