BOURASSA, Martine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2021, à l'âge de 55 ans, est décédée Martine Bourassa, épouse de Christian Rousseau, fille de feu Roger Bourassa et de feu Thérèse Gobeil. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Stéphanie Rousseau et Victoria Rousseau; ses frères et soeurs: Nicole (Jacques Proulx), Serge (Francine Massé), feu Claude (Carmel Perreault), Claire (Pierre Sylvain), Gilles (Nicole Rousseau) et Denis (Sylvie Banville); ses beaux-parents: monsieur Jean-Claude Rousseau et madame Fernande Forgues; sa filleule, Julie Bourassa et son conjoint Étienne Giguère; ainsi que ses autres neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ses ami(e)s, en particulier sa meilleure amie, Lynda Delisle et tous ses collègues de travail de la Financière Sun Life. Sincères remerciements à tous les oncologues, infirmières, infirmières pivot, radio-oncologues et personnel soignant du Centre régional intégré de cancérologie de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au Centre régional intégré de cancérologie de Lévis (https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/).