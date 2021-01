GRAVEL, Raymond



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 28 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Gravel, époux de dame Hélène Lavoie. Il était le fils de feu dame Émilia Bureau et feu monsieur Lucien Gravel. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène, sa fille Docteure Nathalie Gravel; ses petites-filles: Anne Salomé et Juliette; ses sœurs: Monique et Thérèse; sa nièce et son neveu: Sylvie et Jacques Cloutier de Québec, ainsi que plusieurs neveux et nièces de Montréal, Toronto et Vancouver, sans oublier ses cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante, un dévouement exemplaire et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : ( 418) 527-4294.