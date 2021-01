GAGNON, Jean-Louis



C'est avec une grande tristesse que la famille de Jean-Louis Gagnon vous fait part de son décès, chez lui au Centre d'hébergement St-François, la veille de Noël le 24 décembre 2020, à l'âge de 89 ans et 9 mois. Il nous a quitté l'âme en paix et le cœur aimant. Il était l'époux de feu madame Thérèse Roberge, fils de feu madame Marie-Ange Poulin et de feu monsieur Arthur Gagnon. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière de Stornoway. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Roger Noreau), Jean (Kevin Bishop); ses petits-enfants: Karen (Michel St-Pierre), David (Isabelle Harton); ses arrière-petits-enfants: Azélie, Mahel, Lili-Rose; ses frères et ses sœurs: Olivette (feu Louis Aimé St-Onge), feu Jean Luc (feu Mariette Plouffe), feu Jeanne D'Arc (feu Hervé Rouleau), feu Simone (feu Abraham Anto), feu Gérard (Gisèle Vachon), feu Jeanine (feu Noël Maheux); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Roberge: feu Fabiola (feu Irénée Alain), feu Lucien, feu Raymond, feu Paul, feu Gérard (feu Gracia Alain), feu Jeanne (feu Henri Roberge), feu Philippe (feu Monique Morin), feu Rodrigue (Antoinette Bélanger) et feu Benoît; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-François et le docteur Francis-Olivier Gagnon pour leurs excellents soins, dévouement et accompagnement, ainsi que sa nièce Mireille, pour l'aide soutenue des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association internationale des Gédéons du Canada, B.P. 3619, Guelph, ON N1H 7A2, Téléphone: 519-823-1140, Site web: https://gideons.ca/francais/give-today