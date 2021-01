CARON, Jos



C'est avec une grande tristesse que la famille de Jos Caron vous fait part de son décès, à l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec le 6 janvier 2021, à l'âge de 87 ans. Jos nous a quittés l'âme en paix et le cœur serein entouré de ses enfants et petits-enfants.Il était l'époux de feu sa bien-aimée Thérèse Bérubé et fils de feu Albert Caron et feu Rose-Alma Ross.Jos laisse dans le deuil ses enfants: Yvan, Diane, Andrée, Mireille (Alain), Line (Christian); ses petits-enfants: Simon, Ariane, Antoine, Gabrielle, Mélodie, Juliette, William; ses sœurs et beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines, amis(es), ainsi que tous ses anciens confrères de travail de la CSN et l'OrCsn de Montréal, Québec, Bas St-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord. La famille tient à remercier le personnel des Jardins Lebourgneuf dont l'unité prothétique 4B, et l'administration pour leur dévouement et leur excellent travail. La famille tient également à remercier l'équipe du 1er Coulombe et des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec pour leurs soins, accompagnement et toute l'aide soutenue durant cette période. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 305-1040 avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 418-527-4294 info@societealzheimerdequebec.com