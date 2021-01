L'ITALIEN, Jacqueline Tremblay



À IUCPQ Hôpital Laval, le 6 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jacqueline Tremblay, épouse de feu monsieur Charles-Eugène L'Italien et mère de feu monsieur Claude L'Italien. Elle était la fille de feu madame Alexina Renaud et de feu monsieur Arthur Tremblay. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Paul-Émile (Fernande Saillant), Suzanne (feu Gaston Savard), Rolande (feu Michel Richard, Raymond Racine), Ronald (Pauline Paré) et Harold (Ginette Barrette) ; les membres de la famille L'Italien ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Cyprienne Tremblay (feu Réal Tremblay). Un remerciement spécial au personnel des Jardins de Manoir tout particulièrement à Julie, ainsi qu'au personnel de IUCPQ (Hôpital Laval) pour leur dévouement et les bons soins prodigués.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial rue Wilbrod-Robert. La direction des funérailles a été confiée à la maison