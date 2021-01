BOULAY, Charles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Charles Boulay, homme de cœur, de courage et passionné par son travail. Il était l'époux de madame Annette Grondin et le fils de feu Antonio Boulay et de feu Annonciade Bégin. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Annette, ses enfants: Christian Boulay (Liane Tremblay), Daniel Boulay (Chantal Boucher); ses petits-enfants: Alex, Elisabeth et Gabriel Boulay, Olivia Boulay; ses frères et sœurs: Victor (Jeanne-d'Arc Boucher), Pierrette (Joseph Todaro), Daniel (Doris Baker), Evelyne (Yvon Bolduc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grondin: feu Yolande (Jacques Bouchard), feu Nicole (feu Eddy Gagné), Réjeanne (feu Jean-Claude Drouin); Yvan (Johanne Goulet); ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille remercie le personnel soignant de l'unité de soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.