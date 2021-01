LACHANCE, Soeur Marie-Jeanne

S.C.S.L.



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2021, à l'âge de 93 ans dont 73 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Marie-Jeanne Lachance (en religion Sœur Marie-Léontine), fille de feu Josaphat Lachance et de feu Léontine Doyon, native de Gayhurst-Sud (Lac Drolet), Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Marie-Rose (feu Léonard Poulin), feu Paul (Napoléon) (feu Armoza Deblois), feu Joséphine (feu Josaphat Vallières), feu Alphonse (feu Lucienne Prince), feu Georgianna (feu Placide Rouillard), feu Odilon (feu Eva Rouillard), feu Josaphat (feu Germaine Tardif), feu Marie (feu Wilfrid Rouillard) (feu Isabelle Roméo), feu Armand (feu Yvonne Hallé), feu Madeleine (feu Cléophas Prince), feu Gérard (feu Madeleine Lachance) et de feu Thérèse (feu Arthur Prince). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces.