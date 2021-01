PARÉ, Lucien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée monsieur Lucien Paré, époux de dame Denise Langlois. Il était le fils de feu dame Lucienne Martin et feu monsieur Wilfrid Paré. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses fils: Denis (Martha Singer) et Jean-François (Regina Nouvel) et ses petits-enfants: Melissa, Noemi et Julian. Il laisse également dans le deuil ses frères: Paul-Henri (Denise Prévost) et Jean-Claude (feu Madeleine Arcand); ainsi que ses sœurs: Pierrette (Yvan Tremblay) et Lucie (Marc Thibault). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marie Langlois, Jeanine Langlois (feu Robert Plante), feu Huguette Langlois (feu Jean Gouge), feu Ted Langlois (Raymonde Daigle), Charles Langlois (feu Louisette Grégoire), feu Gilles Langlois (Carole Lortie), Marc- André Langlois (Céline Beauregard) et Jocelyne Langlois; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines, sa filleule Julie Langlois et de nombreux amis y compris son grand ami Louis Goulet. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, Tél. : 418-682-6387.