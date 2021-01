Gary Bettman élogieux envers le Kraken

Il s’agit évidemment de son rôle à titre de commissaire, mais Gary Bettman pourrait difficilement être plus enthousiaste en parlant de l’organisation du Kraken de Seattle.

«Dire qu’ils font bien serait un euphémisme, c’est vraiment phénoménal de voir à quel point ils font bien», a indiqué Bettman à propos des dirigeants du Kraken dans une entrevue accordée jeudi au réseau Sportsnet.

Le commissaire a même avancé que le Kraken, qui fera ses débuts lors de la saison 2021-2022, serait l’une des concessions réussissant le mieux dans la ligue.

«Ils mettent beaucoup de pièces en place, que ce soit l’attribution de sièges aux abonnés, la vente de commandites ou la construction de l’aréna et du complexe d’entraînement, a énuméré Bettman. Et ils le font merveilleusement bien.»

«D’avoir Seattle dans la ligue, je crois, rendra notre circuit et notre sport encore plus forts, a poursuivi le commissaire. L’organisation du Kraken est déterminée à non seulement faire les choses correctement au sein de la LNH, mais aussi concernant les programmes de développement et la promotion du hockey dans l’État de Washington.»