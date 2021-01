Hausse des décès sur nos routes

Photo d'archives, Agence QMI Les régions combinées de la Mauricie et de Lanaudière ont été celles qui ont connu la plus forte hausse de collisions mortelles entre 2019 et 2020, passant de 29 à 55. L’une d’entre elles est survenue le 6 mai dernier, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, dans Lanaudière (photo).